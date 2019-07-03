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Facebook оштрафовали на 2 млн евро за противозаконный контент

Незаконным контентом по германскому законодательству считаются публикации и комментарии, разжигающие вражду и ненависть на разнообразной почве.

Фото : Telekritika3 июля 2019, 09:20

Власти Германии наложили на компанию Facebook штраф в €2 млн за нарушение закона о защите соцсетей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Федерального управления юстиции ФРГ.

В частности, компания Facebook Ireland Limited, работающая за пределами США и Канады, исказила масштабы незаконного контента и не сформировала четкого представления о борьбе социальной сети против этого явления.

Например, в отчете компании за первые шесть месяцев 2018 года указано, что на запрещенный контент в Facebook пожаловались 886 пользователей, в то время как за тот же период Twitter и YouTube заявили о 265 тыс. и 215 тыс. жалоб.

Незаконным контентом по германскому законодательству считаются публикации и комментарии, разжигающие вражду и ненависть на разнообразной почве.

Закон, в соответствии с которым соцсеть обязана удалять подобный контент, был принят в Германии в июне 2017 года.


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