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Аким района задержан в Костанайской области

40-летнего акима подозревают в получении взятки

Фото : Zakon.kz3 июля 2019, 09:40

Задержан Аким Ауеликольского района Асхат Кисиков, передает Zakon.kz со ссылкой на Tobolinfo.

По данным информационного агентства, 2 июля 20 часов сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области заинтересовались акимом Ауеликольского района. Он был вывезен для дачи пояснении в антикоррупционную службу по Костанайской области.

Сообщается, что 40-летнего акима подозревают в получении взятки при строительстве школы на 320 мест.


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