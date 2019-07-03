Аким района задержан в Костанайской области

40-летнего акима подозревают в получении взятки

Задержан Аким Ауеликольского района Асхат Кисиков, передает Zakon.kz со ссылкой на Tobolinfo.

По данным информационного агентства, 2 июля 20 часов сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области заинтересовались акимом Ауеликольского района. Он был вывезен для дачи пояснении в антикоррупционную службу по Костанайской области.

Сообщается, что 40-летнего акима подозревают в получении взятки при строительстве школы на 320 мест.

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