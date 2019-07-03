Алматинка выпросила у соседа по офису около 2 млн тенге через WhatsApp

Женщина неоднократно обращалась с просьбой занять деньги в долг, всегда говорила о том, что находится в трудной ситуации и что ей не у кого больше их одолжить.

Алматинка выудила у соседа по офису крупную сумму денег. В первый раз она попросила через мессенджер WhatsApp одолжить ей 500 долларов, затем 700 долларов, а на третий раз 4 тысячи долларов. Чтобы вернуть свои деньги, мужчине пришлось обратиться в суд. Доказательством в суде стал смартфон с перепиской, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Дело рассматривал Ауэзовский районный суд №2.

Мужчина познакомился с ответчицей на работе, так как его фирма арендовала офис в бизнес-центре, сотрудником которого она являлась.

Женщина неоднократно обращалась с просьбой занять деньги в долг, всегда говорила о том, что находится в трудной ситуации и что ей не у кого больше их одолжить.

В первый раз истец занял ей 500 долларов США, позднее 700 долларов США. И в начале 2016 года на мессенджер WhatsApp его мобильного номера от ответчика поступили сообщения с просьбой о помощи следующего содержания:

- Нужна Ваша помощь. Мне до пятницы нужно 4000 долларов, но я больше не знаю к кому я могла бы обратиться с этим вопросом. Я в пятницу получу эти деньги назад и верну вам их, пожалуйста помогите мне в последний раз. Просто я уже реально в страшной ситуации, в пятницу я Вам все подробно расскажу.

На следующий день мужчина в офисе передал знакомой 4 000 долларов США со сроком возврата 22 января 2016 г.

После чего должница при каждой встрече обещала вернуть, но так и не возвращала ни одного займа до настоящего времени.

Переписка с ответчиком в WhatsApp messenger была нотариально удостоверена.

Как известно, обмен электронными сообщениями между истцом и ответчиком, хранящимися на мобильном телефоне истца, в силу п.1-1 ст.152 ГК приравнивается к сделке, совершенной в письменной форме.

Решением суда, взыскано с ответчика в пользу истца сумма долга в размере 1 503 015 тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!