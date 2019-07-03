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Токаев поручил решить проблемы казахоязычной школы в Костанае

Все вопросы нужно решить до нового учебного года.

Фото : Акорда3 июля 2019, 10:55

Касым-Жомарт Токаев обратился к министру образования Асхату Аймагамбетову и акиму Костанайской области, передает Zakon.kz.

- Судя по откликам местных жителей, в Костанае сложилась серьезная ситуация вокруг единственной школы с казахским языком обучения. Министр образования и аким области должны решить все проблемы до начала нового учебного года, - написал Президент в twitter.


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