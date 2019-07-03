Токаев поручил решить проблемы казахоязычной школы в Костанае
Все вопросы нужно решить до нового учебного года.
Фото : Акорда3 июля 2019, 10:55
Касым-Жомарт Токаев обратился к министру образования Асхату Аймагамбетову и акиму Костанайской области, передает Zakon.kz.
Судя по откликам местных жителей, в Костанае сложилась серьезная ситуация вокруг единственной школы с казахским языком обучения. Министр образования и аким области должны решить все проблемы до начала нового учебного года.https://t.co/Kg6SeWjkA1— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 3 июля 2019 г.
- Судя по откликам местных жителей, в Костанае сложилась серьезная ситуация вокруг единственной школы с казахским языком обучения. Министр образования и аким области должны решить все проблемы до начала нового учебного года, - написал Президент в twitter.
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