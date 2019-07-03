Токаев поручил решить проблемы казахоязычной школы в Костанае

Касым-Жомарт Токаев обратился к министру образования Асхату Аймагамбетову и акиму Костанайской области, передает Zakon.kz.

Судя по откликам местных жителей, в Костанае сложилась серьезная ситуация вокруг единственной школы с казахским языком обучения. Министр образования и аким области должны решить все проблемы до начала нового учебного года.https://t.co/Kg6SeWjkA1