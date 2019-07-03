Врезались в скалу. Чиновник погиб в ДТП в Кыргызстане

Продолжаются поиски супруги, сына и внучки погибшего.

Тело Молдакуна Абдылдаева, бывшего постоянного представителя экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в парламенте, найдено в Кыргызстане. Ранее автомобиль с чиновником и его семьей, предположительно, упал в реку, передает Sputnik Кыргызстан.

Возле села Арал Джумгальского района Нарынской области в 17.20 было найдено тело водителя. В 20.00 в 12 километрах от Арала нашли тело Молдакуна Абдылдаева и передали сотрудникам милиции", — сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В машине были, по данным МЧС, трое мужчин, женщина и ребенок. Поиски трех человек продолжаются.

Машина с чиновником упала в реку – очевидец

Автомобиль с пассажирами, со слов очевидцев, упал в реку Кокомерен в прошлое воскресенье. Во вторник стало известно, что в машине мог находиться Молдакун Абдылдаев, его супруга, сын, восьмилетняя внучка и водитель-однофамилец, которые ехали на празднование 130-летия кыргызского силача Каба уулу Кожомкула.

К поискам подключились почти сто человек — спасатели, родные и местные жители.

- Очевидцы рассказали, что машина врезалась в скалу и упала в реку. Это узкая дорога. Видимо, машину занесло, так как дорога гравийная. Возможно, она ехала на большой скорости. Протяженность дороги, вдоль которой протекает река, составляет 45 километров. Очевидец — житель села Кызыл-Ой. Он и сообщил о случившемся в милицию. Мужчина рассказал, что не смог что-либо сделать. Из машины кто-то успел выйти, но его унесло течением, — сообщил глава сельского округа Суусамыр Урмат Отунчиев.

С его слов, трагедия произошла между селами Кожомкул и Кызыл-Ой.

Абдылдаев Молдакун — биография

Молдакун Абдылдаев родился 22 августа 1960 года в селе Ат-Баши Нарынской области.

В разные годы трудился руководителем аппарата омбудсмена Кыргызской Республики, заведующим отделом взаимодействия с гражданским обществом и обращениями граждан аппарата правительства Кыргызстана, завотделом по работе с обращениями граждан аппарата президента, полномочным представителем президента Кыргызстана в Жогорку Кенеше (парламенте).

С 2018 года работал руководителем аппарата полномочного представительства правительства в Чуйской области.

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