Более 100 игровых автоматов изъяли в ТЦ и на рынках Алматы

Пресечена деятельность четырех ОПГ (виновные осуждены), которые занимались организацией незаконного игорного бизнеса.

В Алматы продолжается работа по пресечению фактов организации незаконного игорного бизнеса, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований по городу.

Департаментом экономических расследований по Алматы совместно с налоговой службой, местной полицейской службой и районными акиматами города проводятся масштабные мероприятия по искоренению незаконных игровых точек (находящихся в основном, в мелко-розничных магазинах, кафе-барах, торговых домах и т.д.),.

- На сегодняшний день работа проведена в более 250 точках города. В ходе работы Департамента, собственникам помещений, в которых были обнаружены игровые аппараты, были вручены уведомления с предупреждением об уголовной ответственности за предоставление помещений под заведомо незаконную установку игровых аппаратов. Из теневого оборота изъято более 100 игровых аппаратов, - сообщили в Департаменте.

Незаконные игровые точки находились, в основном, в крупных торговых, супермаркетах, рынках и в продуктовых магазинах.

За прошедшие два года Департаментом пресечена незаконная деятельность более 250 игорных заведений, из которых 64 электронных казино, 8 подпольных казино, остальные случаи связаны с организацией незаконного игорного бизнеса на территории Алматы.

Пресечена деятельность четырех ОПГ (виновные осуждены), которые занимались организацией незаконного игорного бизнеса.

Всего за организацию незаконного игорного бизнеса осуждены 88 человек, из которых трое были собственниками помещений и предоставляли их под незаконный игорный бизнес. Из теневого оборота было изъято 24,5 млн тенге и около 700 игровых аппаратов.

Департамент экономических расследований по Алматы обратился ко всем руководителям развлекательных центров, торговых домов, а также собственникам магазинов с призывом соблюдать требования Закона "Об игорном бизнесе" (Казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и Щучинском районе Акмолинской области. Размещение казино и залов игровых автоматов на территории РК, за исключением указанных территорий запрещается).

- В случае выявления сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы фактов представления помещения для открытия заведомо незаконного игорного заведения, собственники помещений будут привлечены к предусмотренной законодательством Республики Казахстан уголовной, административной ответственности, - предупредили в Департаменте.

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