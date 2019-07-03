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Hard work. Алимханулы показал, насколько готов к бою с чемпионом мира WBO

На данный момент Алимханулы владеет поясами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе

Фото : Instagram3 июля 2019, 11:50

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, до сих пор не знавший поражений на профессиональном ринге, показал, как готовится к ближайшему поединку и отметил, что готов ко встрече с чемпионом мира, передает Zakon.kz.

На данный момент Алимханулы владеет поясами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, которые он получил после победы над мексиканцем Кристианом Оливасом единогласным решением судей 12 апреля. Недавно казахстанец бросил вызов чемпиону мира.

- Деметриус, я слышал, что ты хочешь драться с лучшими? Давай сделаем это. Если тебя заботит рейтинг, то не волнуйся. Я нахожусь в Топ-15 рейтинга WBO. Хочу обменять свои титулы на твой. Казахский стиль - номер один в мире, - написал Алимханулы в Instagram.

Чтобы не быть голословным, казахстанец выложил несколько видео с тренировки под руководством известного наставника Бадди Макгирта, подписав их словами "Hard work".

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Шыдамдылықты арттырып, бұлшық еттерді қатайту жұмыстарын бастадық⚡ Hard work ????

Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly_team) 2 Июл 2019 в 7:37 PDT

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Hard work

Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly_team) 2 Июл 2019 в 6:58 PDT


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