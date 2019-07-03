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Elbasy.kz. Запущен сайт Первого Президента РК

Пресс-секретарь Елбасы принимает отзывы и замечания по сайту.

Фото : скриншот сайта elbasy.kz3 июля 2019, 12:09

Запущен сайт Первого Президента РК, передает Zakon.kz.

- Друзья, мы запустили наш сайт http://Elbasy.kz, - написал в twitter пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

Он также предложил оставлять отзывы и замечания по сайту.


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