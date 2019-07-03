Elbasy.kz. Запущен сайт Первого Президента РК
Пресс-секретарь Елбасы принимает отзывы и замечания по сайту.
Фото : скриншот сайта elbasy.kz3 июля 2019, 12:09
Запущен сайт Первого Президента РК, передает Zakon.kz.
- Друзья, мы запустили наш сайт http://Elbasy.kz, - написал в twitter пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
Достар, Тұңғыш Президенттің ресми интернет-ресурсы https://t.co/X4BXg6RlIq іске қосылды.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 3 июля 2019 г.
Друзья, мы запустили наш сайт https://t.co/X4BXg6RlIq. Буду признателен всем, если вы оставите свои отзывы, замечания и предложения по новому сайту в комментариях к этой публикации pic.twitter.com/nX3dviMX9L
Он также предложил оставлять отзывы и замечания по сайту.
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