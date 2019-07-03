В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту
Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.
Фото : tsn.ua3 июля 2019, 12:44
Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.
По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. К воздушной гавани, тем времени, стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.
В общей сложности во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.
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