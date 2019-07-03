По беспорядкам в Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел

Есть ряд лиц подозреваемых, квалификация у всех будет разная, в зависимости от их участия.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах Мажилиса рассказал, что по ситуации на Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел, передает корреспондент Zakon.kz.

- Возбуждено несколько уголовных дел, по нанесению телесных повреждений и хулиганству, - сказал он.

По его словам, по каждому составу преступлений есть участники.

- У нас один подозреваемый задержан, еще есть несколько лиц подозреваемых. Квалификация у всех будет разная, в зависимости от их участия, - уточнил глава ведомства.

Также он отметил, что не может назвать число людей, которые будут привлечены.

- Количество не могу сказать по закону. Когда закончится следствие - скажу, - уточнил министр.

Кроме того, он добавил, что иностранцев не увозили и они продолжают работать.

29 июня на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ПБР-ПУУД) компании "Тенгизшевройл" (ТШО) произошел межличностный конфликт между сотрудниками подрядной организации CСЕР (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore).

Отмечалось, по состоянию на июнь 2019 года на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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