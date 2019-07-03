Досаев: Нацбанк готов поддержать ЖССБ в выдаче кредитов под два процента

ЖССБ не обращался за доппомощью, пока справляется за счет собственных средств.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты поинтересовались механизмами предоставления льготных кредитов под 2% по новой жилищной программе, предназначенной для многодетных, неполных и малообеспеченных семей, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сказала депутат Ирина Аронова, с 1 июля текущего года началось льготное кредитование на приобретение жилья для определенной категории населения - многодетных семей, неполных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

- Первоначальный взнос - 10% оплачивается за счет бюджета. Предусмотрена процентная ставка всего в 2%. Условия кредитования, несомненно, привлекательны. Каков механизм предоставления данных кредитов? Поясните условия возвратности первоначального взноса. Кто будет оператором и будет ли возможность приобретения жилья на вторичном рынке? - обратилась она к главе Нацбанка РК.

Ерболат Досаев уточнил, что эта жилищная программа относится к компетенции правительства.

- Главным оператором является ЖССБ. Средства выделены в рамках республиканского бюджета по программе поддержки субсидирования ставки, которая есть. Мы эту программу поддерживаем. Единственное, что ЖССБ, находится под надзором и регулированием Нацбанка. Поэтому по возвратности и по условиям подписания договоров, они находится в типовом контракте, который ЖССБК заключает с остальными кредиторами, которые накапливают эти средства. Поэтому возвратность средств будет обеспечена по стандартным схемам, которые сегодня в этом банке существуют, - пояснил он.

По его словам, сейчас главный вопрос, чтобы местные исполнительные органы и центральные исполнительные органы предоставили условия, списки по которым те, кто подпадает под категорию льготного кредитования, будут выполнять эти условия.

- Вы знает, что стандартные условия ЖССБК - это 20%, ставка 2%, для того, чтобы все категории граждан, которые вы назвали, могли иметь возможность это обсудить. ЖССБК к нам не обращался за доппомощью, пока справляется за счет собственных средств, который накапливаются в банке. Если будет необходимость поддержать ЖССБ, мы поддержим, - сообщил Досаев.

Также по этому вопросу прокомментировал министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

- По программе - 2% годовых на 20 лет, 10% первоначальный взнос, эти три категории вносят сами, не правительство, но имеют право оплатить его за счет жилищного сертификата, который выдает местный исполнительный орган. Мы допускаем возможность приобретения первичного и вторичного жилья. Программа такая универсальная, - отметил глава МИИР.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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