МВД поручило своим подразделениям устранить неполадки в спецЦОНах

За ночь было произведено 6 обновлений системы.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев совместно с Первым заместителем министра внутренних дел Маратом Кожаевым проверили работу спецЦОНа по Нур-Султану, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, в течение нескольких дней в ряде специализированных ЦОНов наблюдались задержки при оказании услуг по регистрации автотранспорта и оформлении водительских удостоверений, связанные с техническими обновлениями в системах МВД.

Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева проинформировала министра о статусе проводимой работы совместно с МВД для обеспечения бесперебойного процесса оказания услуг в СпецЦОНе.

- За последние сутки сотрудники МВД внесли целый ряд технических изменений в свою систему, чтобы увеличить скорость обработки запросов на оказание услуг. Сотрудники правительства для граждан, в свою очередь, также оказывают для этого всю необходимую помощь. В настоящее время скорость оказания услуг увеличилась, - отметила Асемгуль Балташева.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что за ночь было произведено 6 обновлений системы. Он также поручил своим подразделениям устранить все неполадки до конца дня.

Вместе с тем, Аскар Жумагалиев отметил, что намерен по-прежнему держать данный вопрос на контроле, а также поручил госкорпорации и АО "НИТ" продолжить оказывать содействие проводимым работам для полного урегулирования ситуации. Министр также поручил обеспечить сегодня работу спецЦОНов до последнего клиента.

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