Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На Данияра Акишева завели уголовное дело - источник

Редакция обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в Генеральную прокуратуру.

Фото : Prodengi.kz3 июля 2019, 13:37

На Данияра Акишева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал @kazebitda.

По сообщению канала, расследование идет полным ходом и до логического завершения осталось ждать совсем недолго.

В качестве одной из причин уголовного преследования приводятся действия с акциями Казатомпрома, которые ЕНПФ выкупил на Лондонской бирже и выложил на KASE, где ими впоследствии торговали.

Вторая причина - "игрушки" с курсом тенге. Сообщается, что аудиторы выявили ряд нарушений и обнаружили компании, которые на этом очень хорошо заработали.

Редакция сайта обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в Генеральную прокуратуру.

Данияр Акишев руководил Национальным банком РК с ноября 2015 года по февраль 2019 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты