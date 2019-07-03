На Данияра Акишева завели уголовное дело - источник

Редакция обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в Генеральную прокуратуру.

​На Данияра Акишева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал @kazebitda.

По сообщению канала, расследование идет полным ходом и до логического завершения осталось ждать совсем недолго.

В качестве одной из причин уголовного преследования приводятся действия с акциями Казатомпрома, которые ЕНПФ выкупил на Лондонской бирже и выложил на KASE, где ими впоследствии торговали.

Вторая причина - "игрушки" с курсом тенге. Сообщается, что аудиторы выявили ряд нарушений и обнаружили компании, которые на этом очень хорошо заработали.

Редакция сайта обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в Генеральную прокуратуру.

Данияр Акишев руководил Национальным банком РК с ноября 2015 года по февраль 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!