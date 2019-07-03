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Данияр Акишев находится на рабочем месте - Айдос Укибай

Следственные мероприятия не проводятся.

Фото : Prodengi.kz3 июля 2019, 14:37

Пресс-секретарь Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что Данияр Акишев находится на рабочем месте и уголовных дел в его отношении нет, передает Zakon.kz.

- Данияр Акишев находится на рабочем месте. С утра был в офисе... ...Никаких уголовных дел, ничего такого нет. Следственные мероприятия не проводятся, - прокомментировал Айдос Укибай.

Ранее появилась информация о том, что в отношении Данияра Акишева ведется расследование уголовного дела.

Он руководил Национальным банком РК с ноября 2015 года по февраль 2019 года. В апреле был назначен помощником Первого Президента РК.


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