Как казахстанские профсоюзы защищают права наемных работников

При участии профсоюзных организаций более 12 тысяч работодателей легализовали трудовые отношения со своими работниками.

Наряду с другими общественными процессами в Казахстане активно развиваются профсоюзы, чья главная цель – отстаивать права трудящихся перед работодателем. Насколько эффективно они способны решать возложенные задачи? С какими проблемами им приходится сталкиваться? Насколько велико доверие наемных работников к профсоюзам? Чем отличается профсоюзное движение в Казахстане от деятельности подобных организаций в странах Европы или США? Обо всем этом расскажет Zakon.kz в серии публикаций, подготовленных из ответов председателя Федерации профсоюзов РК Бакытжана Абдирайыма на официальный запрос редакции.

- Что на самом деле сегодня представляет собой профсоюзное движение Казахстана, отвечает ли современным реалиям и насколько эффективно решает возложенные на него задачи?

- В республике действуют три республиканских объединения профсоюзов. Что касается нашей организации, то сегодня Федерация профсоюзов объединяет на добровольной основе 22 отраслевых профсоюза и 16 территориальных объединений профсоюзов. В ее рядах два миллиона членов профсоюза.

Основными элементами социальной справедливости, которые Федерация профсоюзов стремится обеспечить для всех трудящихся, являются: уважение прав человека, обеспечение удовлетворительных условий жизни и благоприятных условий труда, улучшение возможностей занятости, повышение экономической стабильности.

Одной из наиболее важных функций Федерации профсоюзов Республики Казахстан является участие в социальном партнерстве, работе Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

На сегодня заключены генеральное соглашение между Правительством РК, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы, 22 отраслевых,16 региональных соглашений.

В рамках коллективно-договорного регулирования по состоянию на 1 июня 2019 года по республике заключено 107 200 коллективных договоров. Из них на предприятиях, где действуют профсоюзы, охват коллективными договорами составляет 98 %.

В настоящее время одной из проблем в трудовой сфере, учитывая масштабы ее последствий для работников, являются неформальные трудовые отношения (использование труда работников без заключения трудового договора), а также заключение с работниками договоров гражданско-правового характера при наличии трудовых отношений.

Учитывая данную проблему, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с 1 марта 2018 года объявлена общереспубликанская акция "Заключите трудовой договор!".

- Но какую реальную пользу наемным работникам приносят все эти соглашения?

- Польза от этого немалая. На сегодняшний день при участии профсоюзных организаций более 12 тысяч работодателей легализовали трудовые отношения со своими работниками и заключили с ними более 40 тысяч трудовых договоров.

Профсоюзы совместно с местными исполнительными органами активизировали работу с работодателями по сохранению рабочих мест. На данный момент заключено более 122 тысяч меморандумов с работодателями по сохранению рабочих мест, которые охватывают 2,3 миллионов работников по всей стране.

В целях оказания помощи в разрешении индивидуальных трудовых споров, Федерация профсоюзов в начале 2018 года инициировала и подписала с Верховным судом Меморандум о взаимном сотрудничестве, в рамках которого на базе всех территориальных объединений профсоюзов создали 17 центров примирения – "Татуласу орталығы".

В центрах "Татуласу орталығы" с привлечением профессиональных медиаторов, адвокатов, профсоюзных специалистов за 2018 год было проведено более трех тысяч медиативных процедур, в том числе положительно разрешены около двух тысяч трудовых споров. Центрами проведено 708 информационно-разъяснительных мероприятий в трудовых коллективах, с участием 2900 человек.

На сегодня сформирован пул профессиональных медиаторов от профсоюзов и организуется системное обучение действующих медиаторов в профсоюзных организациях.

- Решение каких насущных вопросов сейчас наиболее актуально для профсоюзов?

- В центре внимания профсоюзов стоят вопросы обеспечения надежной защиты трудовых и социально-экономических прав трудящихся. В настоящее время серьезную озабоченность вызывает состояние охраны труда на предприятиях, где остро проявляется проблема обеспечения безопасности работников. Это во многом обусловлено незаинтересованностью работодателей внедрять новые безопасные технологии, современные системы контроля, осуществлять модернизацию оборудования и механизмов.

Общественный контроль за состоянием охраны труда в республике осуществляют 18 810 технических инспекторов по охране труда, имеющих достаточный профессиональный опыт для выполнения соответствующих функций. За 2018 год техническими инспекторами от профсоюзов проведено – 70 735 проверок по условиям труда. В ходе проверок было выявлено и устранено 125 610 замечаний, в том числе по таким вопросам, как обеспечения безопасных условий труда (69 389). Нарушений требований правил, инструкций по охране труда (12 416). По обучению безопасного проведения работ и проведению инструктажей работников (6 854). По обеспечению специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты (6 676). А также прочие замечания (31 402).

Кроме того, создано и функционирует 11 767 производственных советов по безопасности и охране труда, в том числе 9 460 советов создали по инициативе профсоюзов. Реализация новой нормы Трудового кодекса и работа производственных советов в целом позволила повысить уровень взаимодействия представителей работодателя и представителей профсоюза.

- Но, как показывает практика, несмотря на все описанные выше меры, несчастные случаи на производстве по-прежнему нередки…

- Действительно, несмотря на проводимую работу и совершенствование законодательной базы в вопросах безопасности и охраны труда, несчастные случаи на производстве продолжаются и нередко превращаются в человеческие трагедии, являются причиной серьезных экономических потерь. Экономический ущерб, который несет общество от несчастных случаев на производстве, выражается не только в расходах на компенсационные выплаты, но и во многих других потерях.

В Казахстане ежегодно от производственных травм гибнет более 200 человек. При этом более 65% смертей происходит по вине работодателя. Немало и фактов сокрытия работодателями, имевших место несчастных случаев.

- И что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы минимизировать возможные риски?

- В сложившихся условиях необходимо совершенствовать механизм экономической заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда работников и систему управления охраной труда.

Необходимо предпринять дополнительные меры по улучшению и повышению эффективности работы специалистов в области охраны труда, включая совершенствование системы обучения, внедрение системного подхода к охране труда на малых предприятиях. Особое внимание Федерацией профсоюзов уделено приведению систем управления охраной труда в соответствие с международными стандартами, созданию производственных советов по безопасности и охране труда на предприятиях.

Стоит отметить, что при активном участии ФПРК 17 июня текущего года в Женеве Министерством труда и социальной защиты населения РК подписан Меморандум с Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению концепции "нулевого травматизма". Я считаю, что это тоже важный шаг по направлению к тому, чтобы минимизировать возможные риски на производстве.

(Продолжение следует)

Подготовил Владимир Демидов

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