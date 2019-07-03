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Хью Джекман на один день стал продавцом кофе

Когда люди поняли, кто из продает кофе из грузовика Laughing Man, они были в шоке.

Фото : Twitter3 июля 2019, 15:23

Жители Бостона не сразу признали в продавце кофе популярного голливудского актера Хью Джекмана, передает Zakon.kz.

Когда люди поняли, кто из продает кофе из грузовика Laughing Man, они были в шоке.

Столь необычное перевоплощение связано с тем, что Джекман поддерживает фермеров, занимающихся выращиванием кофе. В целом, в Бостоне Джекман находится со своим концертным туром "Человек. Музыка. Шоу".


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