Хью Джекман на один день стал продавцом кофе
Когда люди поняли, кто из продает кофе из грузовика Laughing Man, они были в шоке.
Фото : Twitter3 июля 2019, 15:23
Жители Бостона не сразу признали в продавце кофе популярного голливудского актера Хью Джекмана, передает Zakon.kz.
Когда люди поняли, кто из продает кофе из грузовика Laughing Man, они были в шоке.
Boston baby! @laughingmanco pic.twitter.com/bJqY8ItBb2— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 июня 2019 г.
Столь необычное перевоплощение связано с тем, что Джекман поддерживает фермеров, занимающихся выращиванием кофе. В целом, в Бостоне Джекман находится со своим концертным туром "Человек. Музыка. Шоу".
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