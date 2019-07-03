Четыре человека стали жертвами ДТП в Карагандинской области

7-летняя девочка, пассажир автомашины BMW с различными травмами госпитализирована.

3 июля т.г. на автодороге "Балхаш-Алматы" не доезжая 10 км до села Гульшат 45-летний водитель автомашины BMW, двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной DAF под управлением 56-летнего водителя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В результате ДТП водитель автомашины BMW и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте, так же 7-летняя девочка, пассажир автомашины BMW с различными травмами госпитализирована.

В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

По факту дорожно-транспортного происшествия имевшего место в Актогайском районе Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК.

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