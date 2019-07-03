Главы пенитенциарных служб СНГ встретились в Нур-Султане

Для Казахстана это ценный опыт - Тургумбаев.

3 июля в Нур-Султане проходит IV заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), где принял участие министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, председатель Комитета уголовно исполнительной системы Дархан Канатбеков и руководители пенитенциарных служб Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Узбекистан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

На заседании обсуждаются вопросы по актуальным направлениям сотрудничества пенитенциарных служб, обмен опытом и знаниями.

В ходе заседания Глава МВД РК Е.Тургумбаев подчеркнул, что для Казахстана это ценный опыт, подобное мероприятие в нашей стране проводится впервые, сегодня руководители пенитенциарных служб СНГ обсуждают самые актуальные вопросы касаемо осужденных. Представители служб исполнения наказаний обмениваются опытом и делятся квалифицированными знаниями в области ресоциализации осужденных, службы пробации и условия содержание заключенных. На сегодняшний день мы (КУИС) открыты, готовы к новым опытам, внедрить самые новые технологии в сфере уголовно-исполнительной системы в рамках модернизации внедряем новшества и совершенствуем отечественную пенитенциарную систему.

Совет руководителей пенитенциарных служб государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет) создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников Содружества Независимых Государств, принятым 16 октября 2015 года в поселке Бурабай (Республика Казахстан).

В состав Совета входят руководители пенитенциарных служб семи государств – участников СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. В качестве наблюдателей в заседаниях Совета принимает участие представители Республики Молдова.

В 2015 году председателем Совета сроком на 3 года избран генерал-полковник внутренней службы Г.А.Корниенко – Директор Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Сегодня члены Совета избрали очередного председателя.

В июне 2016 года проведено первое заседание Совета, в мае 2017 года в Республике Беларусь г. Минск Совет провел свое второе заседание, а в октябре 2018 года проведено очередное заседание в Республике Армения г.Ереван.

Вместе с тем, в ходе рабочей встречи представители пенитенциарных служб государств-участников обсудили вопрос о проведении международных шахматных турниров среди осужденных, содержащихся на территории государств – участников Совета.

Для сведения:

В настоящее время в Казахстане функционирует 82 учреждения УИС. Также имеется 245 служб пробации и 2 республиканских государственных предприятия, осуществляющие производственную деятельность в учреждениях и трудоустройство осужденных. В колониях функционируют 104 учебных заведения, где ежегодно получают аттестаты и свидетельства о среднем образовании более 1200 осужденных, а также обучаются по различным наиболее востребованным рабочим специальностям около 3,5 тысяч человек. Трудозанятость осужденных в колониях сейчас составляет 75% от трудоспособной численности. порядка 250 предпринимателям переданы в доверительное управление незадействованные производственные площади учреждений, где бизнес структуры установили свое различное производственное оборудование и трудоустроили более 3 тыс. осужденных. Также в настоящее время в пилотном режиме внедрена система видеопереговоров осужденных с родственниками и сервис интернет магазинов для приобретения товаров первой необходимости.

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