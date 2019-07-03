Молодая иностранка освобождена из сексуального рабства в Алматы

По ее словам, работница одной из гостиниц почти восемь месяцев заставляла ее против воли оказывать интим-услуги, забирая все деньги себе.

Из сексуального рабства освободили полицейские Алматы молодую гражданку Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, тревожные сигнал оперативникам криминальной полиции поступил от 24-летней гражданки Республики Узбекистан. По словам женщины, работница одной из гостиниц города еще с октября 2018 года заставляла ее против воли заниматься проституцией.

- Сама женщина не скрывает, что подрабатывала продажей своего тела. Работать в одной из гостиниц она согласилась охотно. Однако у администратора заведения были иные планы. Она отобрала у подданной соседнего государства паспорт и вырученные ею деньги забирала себе полностью. После многомесячной бесплатной работы гражданке Ю. удалось сигнализировать о случившемся в полицию. С нашей стороны были незамедлительно организованы оперативные и специальные мероприятия. Накануне вечером мы провели спецоперацию. Подозреваемая – гр.Б., 1973 года рождения, задержана и привлечена к уголовной ответственности по ст.308 УК РК, - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Тимур Каржаубаев.

В момент визита стражей порядка в гостинице находились еще шесть девушек легкого поведения, две из которых являются гражданами Узбекистана и в Алматы находились с грубым нарушением миграционного законодательства РК. Еще у одной женщины отсутствовали документы, подтверждающие ее личность. Она водворена в приемник-распределитель Департамента полиции. Личности других женщин, предоставлявших интимные услуги, проверяются по полицейским учетам.

Всего же с начала года в Алматы пресечено 14 преступлений в сфере трафика людей. В частности, восемь фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией (ст.309 УК РК), четыре факта вовлечения в занятие проституцией (ст.308 УК РК), один факт торговли несовершеннолетними (135 УК РК) и один факт торговли людьми (ст.128 УК РК).

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