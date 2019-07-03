Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия
Договор запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия.
Фото : matrica.kz3 июля 2019, 17:05
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Договор запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия. Также, согласно положениям документа, запрещено как использование ядерного оружия, так и применение угроз по его использованию. Вступление в силу договора может занять до пяти лет.
Ранее в сенате отмечалось, что ратификация данного договора внесет вклад Казахстана в дело построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия.
Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами. На данный момент договор подписан 70-государствами, ратифицирован – 23 государствами.
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