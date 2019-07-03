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Рашид Аюпов назначен акимом Туркестана

До назначения он был председателем правления АО НК СПК "Shymkent".

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области3 июля 2019, 17:36

По согласованию с администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева Рашид Аюпов назначен акимом города Туркестана, передает Zakon.kz.

Рашид Абатуллаевич родился 4 марта 1981 года в Кентау Южно-Казахстанской области.

Окончил Шымкентский университет, Шымкентский социально-педагогический университет и Академический инновационный университет, квалификация "бакалавр информатики", "бакалавр государственного управления", юрист.

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером-оператором производственного кооператива "Даулет" в Кентау Южно-Казахстанской области.

С 2004 по 2009 год являлся оператором, ведущим специалистом Информационно-испытательного центра Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан, заместителем директора и директором Информационно-испытательного центра Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан, помощником председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

С 2009 по 2015 годы работал начальником сектора государственной службы и кадровой службы Аппарата премьер-министра РК, главным консультантом Департамента финансов и кадров, главным консультантом Секретариата Секретариата Аппарата Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2015 по 2018 годы работал руководителем аппарата акима Шымкента, представителем партии Nur Otan в Правительстве Республики Казахстан, директором Центра информационных технологий Центрального аппарата партии Nur Otan, советником акима Шымкента.

С сентября 2018 года - председатель правления АО "СПК "Shymkent".


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