Сенаторы во главе с Даригой Назарбаевой посетили Генпрокуратуру

Председатель Сената дала ряд рекомендаций, связанных с реализацией проекта по внедрению электронного административного производства.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой провели выездное заседание в Генеральной прокуратуре по вопросам реализации органами прокуратуры проектов Государственной программы "Цифровой Казахстан", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Генеральной прокуратурой внедряются: электронное уголовное дело, единый реестр административных производств, единый реестр субъектов и объектов проверок, электронные обращения и аналитический центр. Проекты направлены на оптимизацию процессов деятельности госорганов, обеспечение прозрачности, минимизацию коррупционных рисков и экономию бюджетных средств.

Генеральный Прокурор Гизат Нурдаулетов проинформировал о том, что в стране сегодня более 16% уголовных дел расследуются в электронном формате.

Сейчас расследуются дела по преступлениям небольшой и средней тяжести, а по мере обретения навыков сотрудниками органами уголовного преследования будет осуществлен переход на электронный формат расследования более тяжких преступлений.

Для адвокатов и других участников уголовного процесса реализован ряд функционалов, в том числе "публичный сектор", который обеспечивает онлайн доступ к материалам дела.

Прокуратурой создана единая система, которая позволит всем государственным органам осуществлять административное производство в электронном формате. В этом будет задействовано более 60 государственных органов.

Реализация проекта начата с органов внутренних дел, которые обеспечены необходимой техникой и с 1 апреля этого года полностью перешли на электронный формат оформления протоколов по нарушениям правил дорожного движения.

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Система ЕРАП интегрирована с городскими камерами "Сергек" и другими средствами фото и видео фиксации. Упрощен порядок оплаты штрафов.

В целях обеспечения полноценного учета и анализа проблем, волнующих население в регионах и в целом по стране, прокуратурой создается система электронные обращения.

Система позволит исключить промежуточные звенья, и обращения будут напрямую поступать в государственный орган уполномоченный рассматривать эти вопросы.

Созданный аналитический центр аккумулирует всю правовую информацию и на основе обработки больших данных позволяет глубже изучать причины нарушений законности с выработкой рекомендаций.

Заместителем Генерального Прокурора Маратом Ахметжановым проведена онлайн демонстрация, с участием сотрудников государственных органов и предпринимателей, которые реально используют указанные системы на практике.

Поводя итоги встречи, Председатель Сената Д.Назарбаева дала ряд рекомендаций, связанных с реализацией проекта по внедрению электронного административного производства, в частности о внесении изменений в законодательство по смс уведомлению граждан о наложенных штрафах, совершенствованию системы контроля за транспортными средствами, зарегистрированными за рубежом, а также по оплате налогов и интеграции региональных систем налоговых органов.

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