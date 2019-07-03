Газовая отрасль снова в лидерах

Компания "КазТрансГаз" опубликовала итоги своей деятельности за первую половину этого года.

Нацоператор КазТрансГаз снова бьет рекорды по прибылям в части консолидированного дохода. Компания опубликовала итоги своей деятельности за первую половину этого года, и, согласно отчету, консолидированный доход составил более 1 трлн тенге. При этом, 56 млрд тенге компания перечислила в госбюджет в виде налогов и других платежей.

По опубликованным данным, чистая прибыль Национального оператора составила 170,2 млрд тенге, что выше прошлогоднего показателя на 100 млрд тенге, или 140%.

Успешная деятельность группы компаний АО "КазТрансГаз" стала возможной благодаря поддержке со стороны АО ФНБ "Самрук-Казына" и АО НК "КазМунайГаз". Об этом рассказал заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Кайрат Шарипбаев.

- Головными компаниями поддержаны и профинансированы инициативы Нацоператора по увеличению технических мощностей газотранспортной системы страны, диверсификации и созданию новых транзитных маршрутов для товарного газа. Полностью модернизированная, высокотехнологичная отечественная газотранспортная система способна не только диверсифицировать транзитные потоки газа, но и увеличивать их объемы, при этом полностью обеспечивая внутренние потребности страны, - отметил Кайрат Шарипбаев.

Высокую прибыль КазТрансГаз получает, несмотря на то, что компания ежегодно несет огромные убытки при реализации газа на внутреннем рынке, поставляя его потребителям намного ниже себестоимости. За прошедшие полгода на покрытие убытков нацоператором было затрачено 62,6 млрд тенге. Компенсируются эти расходы за счет других статей дохода, таких как международная транспортировка и экспорта газа.

Объем реализации газа внутреннем рынке за первое полугодие этого года составил 7,3 млрд кубометров. При этом, по словам Кайрата Шарипбаева, в связи с постоянным ростом объемов потребления природного газа населением и промышленностью, а также необходимостью поддержания объема экспорта газа (порядка 10 млрд м3 в год) для покрытия убытков от внутреннего рынка (порядка 120 млрд тенге в год), необходимо увеличение ресурсной базы природного газа страны.

На сегодняшний день КазТрансГаз эксплуатирует более 19 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 224 млрд кубометров и газораспределительными сетями протяженностью более 47 тыс. км и является важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Центральной Азии.

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