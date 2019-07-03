Арабского шейха нашли мертвым в Великобритании

Причины его смерти не сообщаются.

Трехдневный национальный траур объявлен в ОАЭ в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

По заявлению управления делами эмира Шарджи, шейх Халид Аль Касими скончался 1 июля в Великобритании. Причины его смерти не сообщаются.

39-летний Халид Аль Касими был третьим сыном правителя Шарджи шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году.

Халид Аль Касими проживал в Великобритании, где им был создан бренд городской одежды Qasimi. В информации о нем на официальном сайте Qasimi не упомянуто о его связи с правящей семьей Шарджи.

В 1999 году также в Великобритании в возрасте 24 лет скончался старший сын правителя Шарджи шейх Мухаммед бен Султан Аль Касими. Впоследствии на слушании в суде причиной его смерти была названа передозировка наркотиками.

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