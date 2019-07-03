Названа версия смертельного ДТП в Карагандинской области

В результате аварии погибла целая семья.

Целая семья разбилась в ДТП на одной из республиканских трасс: двухлетний ребенок, 17-летняя девушка и их родители, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Проезжающие мимо люди испытали неподдельный страх. Это Актогайский район Карагандинской области, начало десятого утра. Здесь погибла практически целая семья. Лобовое столкновение произошло в 10 км от поселка Гульшат на трассе "Балхаш - Алматы". В легковой машине по направлению к южной столице ехали двое взрослых и трое детей. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру.

На кадрах очевидцев видно, что машину отбросило на обочину. У грузового и легкового авто сильно пострадали капоты. Водитель фуры выжил.

Жанатай Сембеков – руководитель пресс-службы областного ДП:

- В результате ДТП водитель автомашины BMW и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Семилетняя девочка, пассажир автомашины BMW, с различными травмами госпитализирована. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

За жизнь выжившей школьницы медики боролись несколько часов. Сейчас состояние юной пациентки удалось стабилизировать.

Ерик Шонбаев - заведующий ситуационным центром клиники им. Х.Ж. Макажанова:

- Ребенок семи лет был доставлен в центральную больницу Балхаша в тяжелом состоянии, с травмой головы, травмой грудной клетки, ушибом легких. Сразу был взят на операцию в тяжелом состоянии, прооперирован. В целом, разрывов внутренних органов брюшной полости не выявлено. В данный момент ребенок находится в сознании, в реанимационном отделении.

Девочке еще не сказали, что она осталась сиротой – медики ждут приезда родных.

В подобных ДТП возможны два варианта событий. Если осиротевших некому забрать, после лечения детей направляют в центр адаптации несовершеннолетних.

Асем Еришева – заведующая сектором опеки и попечительства Карагандинского отдела образования:

- На данный момент ребенок находится в реанимации. Значит, официальным законным представителем его являются органы опеки и попечительства. В течение месяца собираются документы на ребенка, и в последующем ребенок, возможно, будет определен в детское государственное учреждение. Если же объявятся родственники, то ребенок может быть передан под опеку, то есть на воспитание в семью или на усыновление.

Известно, что отцу девочки было всего 45, а погибшим несовершеннолетним пассажирам - 17 лет и 2 года. Погибла и их мать. Точную картину событий будет восстанавливать полиция.

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