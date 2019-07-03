Аршавин развелся

Он будет платить алименты в размере почти 2 млн тенге.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста алматинского "Кайрата" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Викторию Савицкую.

- Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное, - сказала Савицкая, представляющая интересы Аршавина. По ее словам, суд постановил оставить ребенка с матерью.

- Взысканы алименты на одну восьмую от всех видов дохода Аршавина - это порядка 300 тысяч рублей (1,8 млн тг). Также взысканы средства на содержание ребенка до трех лет, это в срок до 11 февраля 2020 года. Взыскано 64 тысячи 400 рублей (390 тыс. тг) в месяц на содержание мамы ребенка, - дополнила Савицкая.

Аршавин, у которого трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской, женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

О проблемах в семье Аршавиных публике стало известно после появления в сети скана заявления Алисы в полицию. В нем девушка утверждала, что муж угрожает ей "путем направления sms-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел".

Представляющий интересы Аршавиной Александр Добровинский сообщал, что спортсмен забрал у жены автомобиль и потребовал миллион евро. По утверждению адвоката, футболист приехал к жене с угрозами вместе с некими людьми, которые якобы показывали удостоверения сотрудников ФСБ. В региональном управлении ФСБ заявляли, что Алиса Аршавина действительно пожаловалась на "противоправные действия" людей, которые представлялись сотрудниками спецслужбы.

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