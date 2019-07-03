Ветеран в Костанае живет в нищете и падает в голодные обмороки

83-летнему мужчине дали не закрывающуюся квартиру от акимата. Нет ни света, ни воды, ни газа.

В бесхозной квартире без света и воды вынужден доживать свои дни 83-летний костанаец. Николай Матузков 25 лет отдал воинской службе, воевал в Афганистане и был приравнен в льготах к участникам Великой Отечественной войны. Только вот почетный статус на его положение никак не влияет. Мужчина сначала остался бездомным, а после был поселен в квартиру без единых коммунальных благ, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Николай Андреевич постоянно держится за голову. Травму он получил на днях: упал на улице в голодный обморок после очередного штурма госорганов.

Впрочем, голова и раньше болела от мыслей, как жить дальше. Нормально поесть Николай Андреевич просто не может: в квартире, выданной акиматом, нет ни света, ни воды, ни газа.

Николай Матузков - пенсионер:

- Ну как живу? Соседи помогают. Если у меня силы есть, в магазин схожу, покушать возьму. Набираю воду у соседей.

Без крыши над головой пожилой мужчина остался после смерти супруги и родителей. Продал жилье на юге Казахстана и решил перебраться поближе к сестре, в Костанай. Отдал ей деньги на покупку квартиры, да вот только осуществить задуманное не удалось. Сестры не стало, а племянник престарелого дядю из дома выгнал. Дочь Николая Матузкова живет в другом городе с пятью детьми, один из которых инвалид, поэтому взять к себе отца не может.

Сначала ветеран-афганец ютился у знакомых, а после попал в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. Все это время обивал пороги государственных органов и просил дать положенную как военнослужащему квартиру. Квартиру дали. Только вот как в ней жить, не знает ни пожилой мужчина, ни его соседи.

Вероника Климова - соседка пенсионера:

- Элементарно даже квартира не закрывается. Ему поставили новую дверь, но изначально ему сорвали навесы, щель смотрит в двери. Никто не приходит, никто не помогает. С учетом того, что человек даже питаться не может, так как нет воды - ни горячей, ни холодной. Было бы электричество, можно было бы воду принести ему, вскипятить.

Вода пришла в дом Николая Матузкова вместе с сотрудниками городского акимата после вмешательства журналистов. Чиновники объяснили, что эта квартира - временное жилье, которое числится как бесхозное с начала прошлого года. И об отсутствии в нем элементарных условий они просто не знали.

Олжас Нургалиев – заместитель акима Костаная:

- Буквально 10 дней назад он сюда заселился, вчера мы только узнали, что здесь нет никаких благ. Уже вчера мы начали эту работу, воду мы уже подали, здесь была перекрыта канализация за старые долги. На сегодняшний день ПКСК проведет работу по восстановлению сантехники.

Пообещали власти и выделить пожилому мужчине социального работника. Если обещание сдержат, головной боли у Николая Матузкова поубавится, а голодные обмороки - не повторятся.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!