Общество

Плесень, холод и темнота: новый ЖК в Алматы оказался непригоден для проживания

новый ЖК в Алматы оказался непригоден для проживания, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 22:27 Фото: pixabay
Больше 500 алматинских семей не могут въехать в собственные квартиры, так как в новом ЖК нет ни воды, ни света, ни отопления, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, люди уже получили ключи от квартир в новом жилом комплексе в спальном районе Алматы, но в здании нет элементарных благ цивилизации.

Римма Габитова рассказала, что 10 лет копила деньги, чтобы купить эту квартиру. Обошлась двушка в 30 млн тенге. По словам женщины, она не может начать работы, потому что строители отказываются принимать объект без отопления, воды и света. Кроме того, в подъезде открытая шахта лифта.

"Техническое отверстие не залито ни на кухне, ни в туалетной части. К Новому году планировали, что заедем уже в новую квартиру, но условий даже сделать ремонт нет. Нет отопления. Самое главное – нет воды. Строители не планируют здесь начинать ремонт, так как холодно. Света нет, очень рано темнеет". Римма Габитова

Около 500 семей не могут отпраздновать новоселье уже полгода. Из-за того, что в доме не подключили отопление, стены в квартирах покрылись плесенью. Многие клиенты приобретали квадратные метры в ипотеку. Теперь вынуждены выплачивать кредит и продолжают снимать жилье.

"Даже вот эти трубы, которые отопительные, они все стяжкой залили. Мы даже не знаем. Сейчас вот эти стояки, там идут трещины. А сейчас они отопление начнут включать, а вдруг там внизу труба лопнула. Это, получается, весь ремонт насмарку. У меня в совокупности ипотека, кредит и плюс съем жилья – составляет 570 тыс. ежемесячно". Балжан Бектурганова

Владельцы квартир утверждают, что застройщик игнорирует их жалобы и не выходит на связь. Застать руководство компании в офисе не получилось и сегодня. Почему чиновники приняли незавершенный объект в эксплуатацию, тоже неясно. В акимате пока не комментируют ситуацию. А жильцы обещают обратиться в суд, если частник не устранит все нарушения.

Ранее масштабный строительный обман раскрыт в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
