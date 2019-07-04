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Кокорину и Мамаеву поставили памятник

Памятник появился в подводном музее, увидеть его возможно на глубине 8-10 метров под руководством инструктора.

Фото : Евгения Яковенко / Кубанские Новости4 июля 2019, 01:28

На территории Анапы установили скульптуры футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пишет Лента.ру.

Памятник появился в подводном музее, находящемся в Черном море, увидеть его возможно на глубине 8-10 метров под руководством инструктора. Рядом со скульптурой установлена табличка "Свободу Кокорину и Мамаеву!". Отмечается, что работу выполнил местный скульптор, а для ее погружения потребовалась спецоперация.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018 года. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.


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