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Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга

Какичашвили не уволен с занимаемой должности.

Фото : abcnews.com4 июля 2019, 06:37

Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до завершения расследования разгона спецназом митинга в центре Тбилиси, передает РИА Новости.

- До завершения расследования событий 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси директору департамента по особым поручениям Георгию Какичашвили временно приостановлены полномочия, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Ведомство уточняет, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

После этого было возбуждено дело о разгоне митинга. Его расследованием занимается генинспекция. Следствие выяснит, было ли превышение полномочий со стороны правоохранителей, принимавших участие в разгоне митинга. В рамках расследования МВД Грузии уже отстранило от службы десять полицейских. Как заявил глава МВД Георгий Гахария, чьей отставки требуют митингующие на протяжении 14 дней, он покинет должность лишь в том случае, если расследование докажет, что полицейские и спецназ превысили полномочия.


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