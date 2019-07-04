Справедливо ли казахстанские профсоюзы называют "карманными" организациями

Как на самом деле решаются конфликты и споры в сфере социально-трудовых отношений.

Наряду с тем, что в Казахстане существует немало профсоюзных организаций, которые многие годы последовательно и настойчиво отстаивают права и интересы наемных работников, по-прежнему существуют компании, где работодатели оказывают существенное влияние на работу профсоюзов. В итоге порождается недоверие ко всем профсоюзным организациям, которые зачастую называют "карманными". О том насколько справедливо это суждение, и как на самом деле решаются конфликты и споры в сфере социально-трудовых отношений, читайте в публикации Zakon.kz, подготовленной из ответов председателя Федерации профсоюзов РК Бакытжана Абдирайыма на официальный запрос редакции.

- Как известно, главной организацией, стоящей на защите прав трудящихся, является профсоюз. Однако среди простого народа давно бытует мнение, что профсоюз – это всего лишь один из инструментов работодателей, призванный отстаивать именно их интересы, а вовсе не права наемных работников. Насколько справедливо такое суждение?

- В обществе есть разные мнения о профсоюзах. У более взрослого поколения знания о профсоюзах как соцкультбыте, это пережитки советского периода. У людей среднего возраста только те знания, что передали им родители, свои же знания ассоциируются с забастовками. Молодежь о профсоюзах знает мало.

В составе Федерации профсоюзов немало профсоюзных организаций крупных компаний, которые многие годы последовательно, настойчиво отстаивают права и интересы наемных работников. Достаточно сказать, что благодаря активной позиции профорганизаций нефтегазового комплекса, сегодня повысился уровень заработной платы работников этой сферы в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и других областях.

Главный рычаг действий профсоюзов – это переговорный процесс. Есть немало примеров, когда только по одному вопросу переговоры проходят в течение 5-6 месяцев, а иногда и больше. Именно в этих регионах функционируют профорганизации таких крупных компаний, как "Эмбамунайгаз", "Озенмунайгаз", "Актобемунайгаз", "Карачаганк Петролеум Оперейтинг" и другие.

- Не могли бы привести конкретные примеры?

- В качестве такого примера стоит отметить продуктивную работу первичной профсоюзной организации АО "Карачаганак Петролеум", в которой действует один из лучших коллективных договоров.

В этой компании продолжительность трудового отпуска всем работникам - 30 календарных дней (по Трудовому Кодексу РК - 24 календарных дня), с выплатой лечебного пособия в размере одной заработной платы. Предприятие за счет собственных средств оплачивает санаторно-курортное лечение работнику. Работодатель обеспечивает бесплатным трехразовым питанием сотрудников, работающих на месторождении и т.д. И таких примеров много.

То же могу сказать о профсоюзных организациях в горно-металлургической, угольной промышленности, где вопросы социальной защиты работников постоянно находятся на повестке дня.

Разумеется, не везде ситуация одинаковая. Не скрою, есть примеры, когда в некоторых компаниях работодатели оказывают существенное влияние на работу профсоюзных организаций. Но это не дает повода говорить, что все являются "карманными" профсоюзами. Мы стараемся, чтобы общими солидарными действиями отстаивать и права трудящихся, и права профсоюзной организации.

- Часто ли возникают споры и конфликты в сфере социально-трудовых отношений?

- В социально-трудовых отношениях неизбежно возникают противоречия и конфликты. Сегодня важнейшее значение приобретают эффективное предупреждение и урегулирование трудовых споров и конфликтов на принципах максимального учета интересов субъектов трудовых отношений, соблюдения законности и обеспечения социальной справедливости.

Особое внимание профсоюзы уделяют трудовым спорам и конфликтам, возникающим на предприятиях и в организациях республики. Основными причинами их возникновения являются вопросы оплаты труда, неисполнение и недостаточный охват предприятий коллективными договорами, нарушение трудового законодательства, недостаточная правовая культура участников социально – трудовых отношений.

Для решения имеющихся проблем в республике реализуется Комплексный план по снижению социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов, в рамках которого предусматривается единый алгоритм действий государственных органов, профсоюзов и работодателей.

- Какие предпринимаются меры по предотвращению социальной напряженности?

- В целях оперативного выявления рисков возникновения трудовых споров и конфликтов в трудовых коллективах и очагов возможного роста социальной напряженности Федерация профсоюзов ведет ежедневный профсоюзный мониторинг ситуации в регионах.

Так, при получении информации об акциях протеста представители профсоюзов, местных исполнительных органов и работодателей выезжают на предприятия, где выясняются причины, разъясняются нормы трудового законодательства, оказывается практическая помощь в части разрешения возникшей конфликтной ситуации. С участием профсоюзов проводятся заседания антикризисных штабов и трехсторонних комиссий, на которые приглашаются работодатели, имеющие задолженность по заработной плате.

Сегодня на базе территориальных объединений профсоюзов созданы общественные приемные, в работе которых принимают участие работники прокуратуры, специалисты трудовой инспекции, представители местных исполнительных органов, отраслевых профсоюзов, консультирующие работников по вопросам трудовых отношений. Это тоже один из действенных механизмов предотвращения и профилактики споров и конфликтов.

Данная системная работа повлияла на снижение числа коллективных трудовых споров: в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 2,5 раза (с 5 до 2). За последние 5 лет число трудовых конфликтов снизилось в 14 раз (с 28 до 2).

Подготовил Владимир Демидов

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