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Экс-кандидат в президенты Бабанов еще раз попробует вернуться в Кыргызстан

Депутаты Жогорку Кенеша прибыли в Москву по делам и встретились с Бабановым.

Фото : elgezit.kg4 июля 2019, 10:25

Депутаты Жогорку Кенеша Канат Исаев и Торобай Зулпукаров встречались в Москве со своим бывшим коллегой и экс-лидером фракции "Республика — Ата Журт" Омурбеком Бабановым, передает 24.kg .

По их данным, переговоры с покинувшим Кыргызстан бизнесменом прошли в Москве в ресторане Buono — на 29 этаже гостиницы "Украина".

Сообщается, что Исаев и Зулпукаров прибыли в Москву по делам и встретились с Бабановым. В ходе переговоров последний заверил, что предпримет еще одну попытку вернуться в Бишкек уже этим летом.

Кто был инициатором встречи, не сообщается. Канат Исаев и Торобай Зулпукаров пока недоступны для комментариев. По некоторым данным, они еще не вернулись из поездки.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях опубликовали фото. На них запечатлены депутаты Канат Исаев и Торобай Зулпукаров. Селфи с парламентариями сделал некий молодой человек. По его внешнему виду и интерьеру сзади можно предположить, что это официант ресторана.


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