Человек-паук: Вдали от дома – рецензия на Евротур в стиле Marvel

Фильм рассказывает о том, что случилось после событий фильма "Мстители. Финал".

В казахстанском прокате стартовал новый фильм по комиксам Marvel "Человек-паук. Возвращение домой". Посмотрев на предпоказе в Алматы, корреспондент Zakon.kz без спойлеров рассказал о плюсах картины.

Мир до сих пор переживает смерть славной группы Мстителей, о которой подробно и основательно рассказали в предыдущем фильме Marvel "Мстители.финал", вышедшем в прокат в конце апреля. Теперь на Земле нет героя вроде Тони Старка, кто мог бы спасти его жителей от злых существ. А они не дремлют. В Мексике был разрушен целый поселок, и теперь зло готово разрушить европейские города. Тем временем, Человек-паук, он же Питер Паркер (Том Холланд) собирается с одноклассниками в Венецию, где, будучи нерешительным подростком, хочет поближе познакомиться с милой и дерзкой одноклассницей Эм Джей (Зендея) . Но его планам не суждено сбыться. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) уже звонит Питеру Паркеру- Пауку, и рано или поздно найдет его где угодно, чтобы дать задание.

Надо добавить, что мир также разбирается с последствиями щелчка Таноса. Отсутствовавшая целых пять лет половина человечества вернулась не постаревшей, поэтому у Питера Паркера и его друзей появилось много новых одноклассников — старые тем временем уже вовсю учатся в университетах.

Marvel доверил рассказать о том, что стало с миром после гибели Железного человека и его команды режиссеру Джону Уоттсу. Для него это второй фильм о человеке-пауке. Предыдущая работа "Человек-паук: Возвращение домой" при всей наивности некоторых героев оказалась правдивым жизненным фильмом, многие вещи были показаны реалистично, в том фильме не было только злодеев или только героев. И кажется, что режиссер немного "вырос" вместе с человеком-пауком, который тогда только стажировался у Тони Старка, а теперь как после смерти Мстителя вынужден стать сильнее и лучше, пусть до идеала ему еще далеко. "Человек-паук. Вдали от дома", действительно, выглядит более зрелой картиной, здесь более основательно показаны все стороны жизни супергероя, в том числе естественное для подростков состояние влюбленности.

К слову, реалистичность осталась главным принципом режиссера. Например, Эм Джей может похвастать именно натуральной, естественной красотой без накладных ресниц, выщипанных бровей и виниров, а также с минимумом макияжа. Сам Питер Паркер, пока он не находится в костюме Человека-паука, обычный подросток со своими страхами и комплексами, боящийся просто заговорить с девушкой, которая ему нравится. Да и от выполнения своего супергеройского долга он поначалу пытается уклониться, не верит в свои силы, что свойственно любому молодому человеку. Тем не менее, происходящие события воспитывают характер Питера, и он постепенно учится быть смелым и отважным в простой жизни, а не только в паучьем костюме.

Создатели подкинули нам целую пачку трогательных моментов, связанных с Тони Старком. Они буквально пронизывают весь фильм. Особенно стоит отметить отсылки на первую часть "Железного человека". Именно с этой картины в далеком 2008 году началась долгая и успешная история киновселенной Marvel, поэтому дань уважения одной из самых лучших супергеройских лент в истории — это то, чего стоило ожидать.

Вся эта красивая история приправлена хорошим юмором. Его много, он присутствует в каждой сцене, создавая общий позитивный настрой.

Впечатляющими оказались визуальные эффекты. Компьютерная графика сделана так, что зритель как будто находится в виртуальной реальности. Обычные 3D-очки в IMAX творят чудеса: в них зритель видит фильм так, будто в очках виртуальной реальности. Каждый из сидящих в кинотеатре будто сам уворачивается от выстрелов, ударов и летает по пространству вместе с человеком-пауком. В последнее время технологии просто восхищают, ни один фильм по комиксам Marvel последних лет нельзя обвинить в слабой работе над визуалом, но такого сильного визуального наслаждения от фильмов по комиксам комиксов, как от нынешнего "Человека-паука", не было как минимум пару лет, со времен "Доктора Стрэнджа".

Еще одна изюминка нового "Человека-паука" в том, что в трейлерах не рассказали и долю того, что ожидает зрителя на самом деле, лишь показали локации и действующих лиц. Драматургически фильм построен очень грамотно. Здесь есть все, чтобы зритель получил удовольствие от кульминации. Хотелось бы рассказать подробнее и про сам фильм, и про первую сцену после титров - вообще чуть ли не лучший момент всего фильма, превосходный клиффхэнгер, но не буду, чтобы вы сами ощутили невероятное удовольствие при просмотре. Это кино стоит увидеть лично в формате IMAX, никакие просмотры на компьютере, в интернете или на планшете не заменят поход в кино.

Альберт Ахметов

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