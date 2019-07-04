Новый седан Ravon Nexia R3 казахстанской сборки презентовали в Алматы

До конца года в Казахстане запланировано выпустить 6 тысяч автомобилей этой марки для внутреннего рынка и 10 тыс. для экспорта.

Официальная презентация автомобиля Ravon Nexia R3 прошла в Алматы 2 июля в комплексе Villa dei Fiori.

Этот автомобиль - совместный продукт отечественного автопроизводителя "СарыаркаАвтоПром" и вернувшейся на казахстанский рынок компании "GM Uzbekistan".

Производители ставили целью создание городского автомобиля, отвечающего всем современным требованиям в отношении технического оснащения, безопасности, надежности, качества и при этом доступного по цене.

Первые Nexia R3 сошли с конвейера автопрома "Сарыарка" в городе Костанай в апреле. В текущем году запланировано произвести 16 тысяч авто этой модели. Из них 6 тысяч - для внутреннего рынка республики Казахстан и 10 тысяч - для экспорта, в частности, на российский рынок. Автопромы рассчитывают, что проект перерастет в серийное производство автомобилей, а Ravon станет брендом N1 в сегменте доступных автомобилей Казахстана.

Машины, собранные на площадках "Сарыарка автопром", в отличие от произведенных в Узбекистане, будут участвовать во всех государственных программах льготного кредитования на следующих условиях: номинальная ставка – 4% годовых, срок кредита – 7 лет.

Гарантия на новый седан для казахстанских покупателей составит 5 лет и 100 тысяч километров пробега. В соседнем Узбекистане гарантия на эту же модель составляет 3 года и 100 тысяч километров пробега.

- Мы гарантируем качество выпускаемой продукции, в частности, автомобиля Ravon. Думаю, наши покупатели будут довольны, - отметила президент АО "Группа компаний Аллюр" Холстинина Оксана Валерьевна.

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