Телеканал "Победа" стал доступен для зрителей Казахстана

На сегодняшний день он уже вещает в Армении, Кыргызстане, Молдавии и теперь — в Казахстане.

Телеканал "Победа" расширяет границы своего присутствия на международном телевизионном рынке, и теперь его уникальный контент о самом значимом событии в отечественной истории последнего столетия доступен на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Теперь абоненты крупнейших кабельных, спутниковых и IP-операторов Казахстана могут смотреть один из самых лучших российских тематических телеканалов, в эфире которого: современные блокбастеры; уникальные документальные программы с неизвестными ранее фактами и архивными документами; интервью историков, экспертов и свидетельства ветеранов; семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк"; находки и открытия поисковых отрядов; специальные проекты к знаковым событиям и, конечно, культовые советские военные фильмы.

Телеканал "Победа" расскажет в том числе и о вкладе казахского народа в Великую Победу. Победа в Великой Отечественной войне была результатом усилий союзных республик. Казахский народ — один из тех, кто мгновенно откликнулся на мобилизацию. Тысячи добровольцев ушли на фронт, кто гостеприимно распахнул свои дома сиротам и беженцам, кто, оставаясь в тылу, приближал Победу неимоверными, колоссальными усилиями: в Казахстан было эвакуировано огромное количество промышленных и военных предприятий, госпиталей, детских домов, научных, академических институтов.

Напомним, в России телеканал "Победа" запущен в апреле 2019 г. и уже за первый месяц своего вещания вышел в лидеры по ключевым показателям телесмотрения, заняв 9-ю позицию среди всех измеряемых российских тематических телеканалов проекта Mediascope "TV Index Plus" Россия (города 100 тыс.+), аудитория все 18+.

Генеральный директор компании "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов объясняет успех и востребованность контента точным попаданием в ожидания аудитории:



- Было много сомнений, будет ли интересен канал массовому зрителю, найдет ли он отклик у молодой аудитории, много было дискуссий, каким быть каналу. Совместно с одной из лучших российских исследовательских социологических компаний — компанией Validata — мы провели масштабное всероссийское социологическое исследование, которое позволило нам точнее понять предпочтения телеаудитории, протестировать гипотезы, посмотреть на реакцию аудитории на возможные варианты контента. В течение нескольких месяцев в разных регионах нашей страны мы организовали фокус-группы, благодаря которым разные поколения людей смогли поделиться тем, как они относятся к теме Великой Отечественной войны: какие фильмы им нравятся, о чём хотели бы узнать, что наиболее их привлекает. Полученные данные помогли нам наиболее точно сформировать программную политику телеканала, а результаты телеизмерений показывают, что нам удалось найти верные решения.

В свою очередь директор Дирекции распространения телеканалов по странам СНГ и Балтии компании "Первый канал. Всемирная сеть" Андрей Сальников отметил широкий спрос телеканала как у российских операторов, так у операторов стран СНГ:

- Телеканал ”Победа” активно выходит на международный рынок. На сегодняшний день он уже вещает в Армении, Кыргызстане, Молдавии и теперь — в Казахстане. И мы не останавливаемся на достигнутом. Совсем скоро телеканал ”Победа” будет доступен и в ряде других стран СНГ.

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