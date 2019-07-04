Дарига Назарбаева: Сенат намерен стать максимально открытым

С осени будет открыт доступ к законодательным и рабочим материалам верхней палаты парламента.

На пленарном заседании Сената Парламента спикер Палаты Дарига Назарбаева акцентировала внимание на нескольких моментах, связанных с изменениями в работе депутатов: у них будет больше поездок по регионам и встреч с экспертами, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что 9 июня в Казахстане состоялись выборы Президента страны. Убедительную победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев. Народ поддержал программу Токаева, основанную на трех главных принципах: преемственности политики Елбасы, справедливости и прогрессе.

- Это событие исторического масштаба. Оно открывает новую страницу в развитии нашей страны, ее экономики, политической системы, общественных отношений. Президент Токаев сказал: "Наша формула государственной власти: сильный, полномочный Президент – влиятельный, дееспособный парламент - подотчетное народу правительство". Мы понимаем слова Президента о влиятельном парламенте и подотчетном правительстве как руководство к действию. В своем выступлении на церемонии вступления в должность Касым-Жомарт Кемелевич сформулировал десять направлений своей политики. Каждое из этих направлений предполагает большую, содержательную работу парламента страны, - сказала Назарбаева.

Спикер Сената отметила, что в связи с этим перед депутатами стоит ряд задач.

- Первое. Скорректировать План работы Сената на 2019 год, исходя из задач, сформулированных Президентом Токаевым. При необходимости инициировать разработку и принятие законопроектов. Второе. Для контроля исполнения законов в полной мере использовать процедуры заслушивания отчетов членов Правительства по вопросам их деятельности и проведения парламентских слушаний по актуальным и резонансным вопросам. Третье. Необходимо поставить работу с регионами по ключевым вопросам на системную основу. Должен быть сформирован план поездок сенаторов по регионам и их работы с местными маслихатами и общественными организациями, - указала председатель палаты.

Четвертое. Сенат намерен сделать деятельность своих депутатов максимально публичной и открытой.

- Эта работа уже ведется. Обновлен сайт Сената. С осени будет открыт доступ к законодательным и рабочим материалам верхней палаты парламента. Необходимо увеличить проведение конференций и круглых столов. Пятое. В целях улучшения качества принимаемых законов мы намерены создать в Сенате широкий экспертный пул. Мнение научного сообщества, молодежных и гендерных организаций, представителей волонтерских движений, НКО и предпринимателей должны учитываться при обсуждении и принятии законов, - перечислила Назарбаева.

Она добавила, что решением Бюро образован Совет по развитию парламентаризма при Сенате, в который пригласили бывших и действующих сенаторов и видных государственных и политических деятелей.

- Мы не должны терять связь с ними, обладающими огромными знаниями и опытом. В начале июня в своем выступлении здесь, в Сенате, наш Почетный Сенатор Елбасы сказал: "Все мы выполняем одну миссию – работать на благо страны". У нас есть уникальная возможность встречаться и консультироваться с нашим Почетным Сенатором, приглашать на заседания палаты. Для нас это большая честь и ответственность, - заключила спикер Сената.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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