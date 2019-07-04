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Фура провалилась в Абае под асфальт: водителя оштрафуют

Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото : zakon.kz4 июля 2019, 14:12

В городе Абай в Карагандинской области 3 июля под асфальт ушла большая фура, передает Zakon.kz.

- На данном участке проводились работы по реконструкции сетей. После проведения работ края дороги засыпаны и укатаны грунтом и щебнем. Самосвал провалился в связи с большим перегрузом. После его извлечения произведена повторная засыпка, и в текущем году в ходе работ по ремонту дорог будет произведено асфальтирование, - сообщили в акимате Абайского района.

Водителю грозит штраф за перегруз.

Обошлось без жертв и пострадавших.


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