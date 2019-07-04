Фура провалилась в Абае под асфальт: водителя оштрафуют
Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото : zakon.kz4 июля 2019, 14:12
В городе Абай в Карагандинской области 3 июля под асфальт ушла большая фура, передает Zakon.kz.
- На данном участке проводились работы по реконструкции сетей. После проведения работ края дороги засыпаны и укатаны грунтом и щебнем. Самосвал провалился в связи с большим перегрузом. После его извлечения произведена повторная засыпка, и в текущем году в ходе работ по ремонту дорог будет произведено асфальтирование, - сообщили в акимате Абайского района.
Водителю грозит штраф за перегруз.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976385-18098cfd1ff0f84ceb33e705b8cdc6f7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...