Казахстанцы на Алаколе любят отдыхать семьями

Туристов на целебном озере становится все больше и больше.

Известное на весь мир уникальное озеро Алаколь является сегодня охраняемой природной зоной и частью заповедника, а также любимым местом отдыха туристов, сообщает Zakon.kz.

Урджарский район Восточно-Казахстанской области, помимо исторических мест и памятников, известен знаменитым озером Алаколь. Алаколь означает пестрое озеро. И оно действительно какое-то пестрое, цветное Утром смотришь - голубое-голубое, а ближе к обеду или к вечеру начинает менять цвет, становится то темно-фиолетовым, то черно-зеленым...

Раньше, когда мы еще в школе учились – это было советское время - озеро не было столь популярным как сейчас. Я сама из здешних краев, и помню, что аульчане ездили туда на бричке, дорога была очень плохая, точнее, ее практически не было. А о современных домах и базах отдыха, кафе, столовых вообще не приходится говорить, этого и в помине не было. Люди останавливались прямо на берегу озера, ставили палатки, а то и просто под открытым небом спали.

Ездили туда в основном те, кто страдал какими-то болезнями, особенно кожными. У одной из наших пожилых родственниц тоже было какое-то кожное заболевание, от которого она никак не могла избавиться, и вот она съездила на Алаколь на несколько дней и у нее прошло. И от многих других мы слышали, что Алаколь помог им избавиться от той или иной болезни.

Алаколь уникален и знаменит своими лечебными свойствами, и об этом знают не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Вода в озере слабоминерализованная, содержит бром и фтор.

Сегодня Алаколь является охраняемой природной зоной и частью заповедника. От Алматы он находится на расстоянии 496 км.

Озеро Алаколь стало нормально застраиваться и приобретать облик цивилизованной базы отдыха только в годы независимости, да и то последние лет десять, наверное. Во всяком случае, восточное побережье, которое находится со стороны Урджара.

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Здесь многие любят отдыхать семьями, с детьми, семейный отдых здесь почитаем, востребован, поэтому гостиницы, базы отдыха, пансионаты, коттеджи, небольшие домики в основном рассчитаны на семейных. Номера начинаются от двухместных, в них есть и кондиционеры, и отдельный душ, туалет. Но туристы могут не только купаться, но и интересно провести время, для них предусмотрены различные развлечения.

Купальный сезон длится от июня до конца сентября, в этот период температура воды достигает +26°С. Летом здесь практически нет ветра, поэтому озеро хорошо прогревается. Берег озера покрыт в основном черной вулканической галькой. Летом галечные пляжи становятся горячими, поэтому желательно иметь обувь для купания.

Многие мои знакомые спрашивают, как можно туда попасть? Можно и через турфирмы, и своим ходом. Сервисные услуги с каждым годом улучшаются.

- Мы приехали на Алаколь с семьей и родственниками накануне, всего11 взрослых и дети, - рассказывает алматинец Бауржан Нурпеисов. - В эти дни на озере было немного прохладно, вода еще не совсем прогрелась, но, тем не менее, купаться можно. Народу с каждым днем становится все больше и больше. Мы остановились в одной из гостиниц рядом с озером, буквально в 20-30 метрах. Двухэтажный отель, хорошие номера. Мы сняли четыре номера, поэтому нам сделали хорошую скидку, мы довольны. Здесь есть практически все – и магазины, и кафе, и почта, топчаны... Питание хорошее, трехразовое. Вдоль берега местные жители продают глину, рыбу, кукурузу и так далее, поэтому были бы деньги - и никаких проблем.

Плюсов много, но и недоработки тоже есть. Например, вдоль берега до сих пор не установлены общественные туалеты, их нужно обязательно поставить. Помните, года два назад казахстанские СМИ пересказывали историю о том, как арабы отказались купаться в Иссык-Куле? Если они приедут на Алаколь, то тоже не станут купаться, увидев, что у нас тоже нет общественных туалетов. Поэтому их надо установить и не только для гостей, но, прежде всего, для себя, для туристов, которых здесь с каждым годом становится все больше и больше. Думаю, властям стоит изучить опыт обустройства лучших пляжей в мире и использовать его у себя.

И еще. Из Алматы, Нур-Султана, Семея и Усть-Каменогорска до Алаколя можно добраться на самолете через Урджар. Но из Нур-Султана до Урджара билетов уже нет аж до конца августа. Об этом сказала мне на днях моя хорошая знакомая, которая живет в Нур-Султане. Говорит, что они тоже хотели поехать с родственниками на Алаколь, но билетов на самолет уже нет до конца августа, поэтому они не поедут. Как так? Ведь из Алматы есть. Даже на начало августа есть, я сама недавно купила билеты на самолет до Урджара и обратно в Алматы на начало августа. Причем обстоятельства изменились, и мне пришлось поменять даты вылета, и я со страхом поехала в авиакассу, опасаясь, что вдруг билетов нет, и мне не удастся поменять. Но билеты, оказывается, были и мне поменяли без проблем. А из Нур-Султана нет. В прошлом году, помнится, такая же история была. Может, в столице их скупают заинтересованные организации или просто астанчане массово предпочитают отдыхать на Алаколе, и поэтому все билеты до конца лета уже проданы?

Хотелось бы, чтобы власти разобрались в этом вопросе. Если билеты из Нур-Султана идут нарасхват и многим желающим они не достаются, и поэтому они отказываются ехать на Алаколь, то, может, есть смысл ввести дополнительные авиарейсы на весь купальный сезон?

Торгын Нурсеитова

(Фото Бауржана Нурпеисова)

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