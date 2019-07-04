В Алматы состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса Каната Ислама
Оценивая свои шансы на победу боксеры на пресс-конференции заявили, что готовы показать хороший и незабываемый бокс.
Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (25-0) и его соперник в главном бою за титул WBO Inter-Continental в среднем весе доминиканец Хулио де Хесус (27-1) прошли официальное взвешивание перед боем, передает казахстанский информационный центр, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского Информационного Центра.
Оценивая свои шансы на победу боксеры на пресс-конференции заявили, что готовы показать хороший и незабываемый бокс.
- Я думаю, завтра будет самый интересное событие. Я очень долго восстанавливался после травмы и готовился к этому вечеру. Я сейчас готов на все. Да, соперник не легкий и рекорды у него хорошие, но я хочу подарить хорошую победу своему народу. Желаю всем участникам успехов, - сказал Канат Ислам.
Его соперник Хулио де Хесус также заявил, что готов на победу.
- Да. Я готов на все. Не хочу много говорить. Докажу все делом. Я его не боюсь и готов его победить, - сказал на пресс-коференции Хулио де Хесус.
В свою очередь, исполнительный директор Qazaq Promotions Азамат Мади пожелал удачи участникам турнира и поблагодарил всех за поддержку.
Стоит отметить, что после пресс-конференции все участники успешно прошли церемонию взвешивания.
Отметим, завтра, 5 июля в Алматы во дворце спорта и культуры имени Баулана Шолака состоится боксерский вечер, где в главном бою за титул WBO Inter-Continental в среднем весе выступит непобежденный Канат Ислам (25-0). Начало в 17:30.
В общей сложности в турнире пройдет 10 поединков, 3 из которых станут титульными. Организаторы турнира Qazaq Promotions и акимат города Алматы.
Файт-кард турнира.
Титульные бои:
72,6 кг
Канат Ислам (25-0) – Хулио де Хесус (27-1)
69,8 кг
Мадияр Ашкеев (12-0) – Игорь Фанян (16-20-3)
61,2 кг
Абылайхан Хусайнов (10-0) – Гарник Арутюнян (3-1)
+91 кг
Руслан Мырсатаев (5-0) – Дэнни Уйльямс (53-26)
64 кг
Аскар Ерубек (0-0) – Андрей Сталярчук (11-33-6)
+91 кг
Нурсултан Аманжолов (0-0) – Павло Кроленко (1-2)
74 кг
Арман Рысбек (5-0) – Денис Чечета (9-13-2)
70 кг
Берикбай Нурымбетов (3-0) – Карен Аветисян (9-24-4)
57 кг
Бексултан Раушанов (4-1) – Аскар Рагимов (3-2)
72,6 кг
Сапарбай Айдаров (2-0) – Владислав Танцюра (2-2)
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