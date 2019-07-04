В Алматы состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса Каната Ислама

Оценивая свои шансы на победу боксеры на пресс-конференции заявили, что готовы показать хороший и незабываемый бокс.

Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (25-0) и его соперник в главном бою за титул WBO Inter-Continental в среднем весе доминиканец Хулио де Хесус (27-1) прошли официальное взвешивание перед боем, передает казахстанский информационный центр, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского Информационного Центра.

Оценивая свои шансы на победу боксеры на пресс-конференции заявили, что готовы показать хороший и незабываемый бокс.

- Я думаю, завтра будет самый интересное событие. Я очень долго восстанавливался после травмы и готовился к этому вечеру. Я сейчас готов на все. Да, соперник не легкий и рекорды у него хорошие, но я хочу подарить хорошую победу своему народу. Желаю всем участникам успехов, - сказал Канат Ислам.

Его соперник Хулио де Хесус также заявил, что готов на победу.

- Да. Я готов на все. Не хочу много говорить. Докажу все делом. Я его не боюсь и готов его победить, - сказал на пресс-коференции Хулио де Хесус.

В свою очередь, исполнительный директор Qazaq Promotions Азамат Мади пожелал удачи участникам турнира и поблагодарил всех за поддержку.

Стоит отметить, что после пресс-конференции все участники успешно прошли церемонию взвешивания.

Отметим, завтра, 5 июля в Алматы во дворце спорта и культуры имени Баулана Шолака состоится боксерский вечер, где в главном бою за титул WBO Inter-Continental в среднем весе выступит непобежденный Канат Ислам (25-0). Начало в 17:30.

В общей сложности в турнире пройдет 10 поединков, 3 из которых станут титульными. Организаторы турнира Qazaq Promotions и акимат города Алматы.

Файт-кард турнира.

Титульные бои:

72,6 кг

Канат Ислам (25-0) – Хулио де Хесус (27-1)

69,8 кг

Мадияр Ашкеев (12-0) – Игорь Фанян (16-20-3)

61,2 кг

Абылайхан Хусайнов (10-0) – Гарник Арутюнян (3-1)

+91 кг

Руслан Мырсатаев (5-0) – Дэнни Уйльямс (53-26)

64 кг

Аскар Ерубек (0-0) – Андрей Сталярчук (11-33-6)

+91 кг

Нурсултан Аманжолов (0-0) – Павло Кроленко (1-2)

74 кг

Арман Рысбек (5-0) – Денис Чечета (9-13-2)

70 кг

Берикбай Нурымбетов (3-0) – Карен Аветисян (9-24-4)

57 кг

Бексултан Раушанов (4-1) – Аскар Рагимов (3-2)

72,6 кг

Сапарбай Айдаров (2-0) – Владислав Танцюра (2-2)

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