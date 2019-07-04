В Арыси начали работы по уничтожению фрагментов боеприпасов

Необходимыми работами по уничтожению боеприпасов занимается подразделение инженерных войск.

Работы по уничтожению фрагментов боеприпасов начаты в Арыси. Об этом в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель министра обороны РК - генерал майор Тимур Дандыбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов боеприпасов. Подразделения инженерных войск Вооруженных Сил проводят работы по утилизации в будние дни с 9 утра до 18 вечера. Согласно руководящим документам, фрагменты боеприпасов, не подлежащие транспортировке, будут уничтожены на территории арсенала, остальные фрагменты будут вывезены за 60 км севернее города Арыси и уничтожены в установленном порядке на специально оборудованном полигоне, который ранее занимался утилизацией боеприпасов, - сообщил Дандыбаев.

По его словам, сформировано 42 группы разминирования, которые работают на прилегающей территории к городу, к арсеналу, непосредственно на территории арсенала, а также в мобильных группах по вызову местных жителей.

- Во время утилизации слышны хлопки, которые не представляют опасности для местного населения. Оборонное ведомство просит не поддаваться панике, приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации, - подчеркнул замглавы Минобороны.

Также, по его словам, Вооруженными Силами начаты работы по передислокации воинской части, в настоящее время осуществляется погрузка стрелкового оружия и инженерных боеприпасов.

- Ход очистки города, работы по утилизации фрагментов боеприпасов, вопросы передислокации воинской части находятся на личном контроле министра. В городе продолжает работу отряд саперов, запущены БПЛА, которые ведут постоянную воздушную разведку, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности и передают информацию в оперативный штаб, - отметил Дандыбаев.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси. По факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан. 4 июля первый-заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената сообщил, что для восстановления города потребуется 34,5 млрд тенге.

Вопрос по поводу Арыси задал депутат Али Бектаев. Он отметил, что резерв правительства увеличивается на 72,2 млрд тенге и спросил у главы Минфина, какая часть из этих средств будет направлена на восстановление города.

- По предварительным расчетам на 1 июля, необходимо 34,5 млрд тенге, в том числе для выплаты каждому жителю по 100 тысяч тенге предусмотрено 4,5 млрд тенге. В связи с этим из резерва правительства охвачено 2 млрд тенге, из бюджета Туркестанской области 1 млрд тенге, в качестве гуманитарной помощи 1,5 млрд тенге, - сказал Смаилов.

Все эти средства, по его словам, пойдут на восстановления 7 709 жилых домов, из них 49 домов разрушено.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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