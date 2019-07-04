Асанов: Если судейские кадры слабые, то никакие супер-законы нам не помогут

В настоящее время постепенно идет работа, чтобы сделать работу судьи привлекательной.

Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов на 32-ом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов заявил, что суды избавятся от коррупции и некомпетентных судов в 2020 году, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нас все время спрашивают, когда правосудие реально станет справедливым. Когда в судах не будет коррупции, когда из судов уйдут некомпетентные судьи? Господин Президент, мы убеждены, что 2020 год - это начало качественного прорыва нашего правосудия. На чем основана эта уверенность? Важные предпосылки заложил в 2018 году Елбасы, сильный драйвер и ваша предвыборная платформа. За эти 1,5 года все силы и ресурсы мы бросили на десятки пилотных проектов и поправки в 17 законов, - сказал он.

По его словам, кардинальные перемены требуют времени.

- Есть объективные ограничения, есть независимость судей, независимость председателей судов, система управления принятий решений в судах в корне отличается от других структур, в любом госоргане изменения происходят по команде первого руководителя. У судей начальников нет, каждый сам выносит решение с первого дня работы. Если судейские кадры слабые, то никакие супер-законы нам не помогут. Как решить эту проблему. Ответ прост. Сделать профессию судьи привлекательной, - подчеркнул Асанов.

Глава Верховного суда отметил, что в настоящее время постепенно идет работа, чтобы для грамотных юристов сделать работу судьи привлекательной.

-Три причины, почему сильные юристы до недавнего времени не стремились и не хотели быть судьями. Неконкурентная зарплата, аномально высокая нагрузка, субъективный и непрозрачный подход и карьерный рост. Назову ряд принимаемых мер. С января существенно подняли зарплату, особенно тем, у кого сложные дела и большой объем. Освобождаем от дел, где нет споров. С мая этого года впервые за 10 лет сокращается судебная нагрузка. Реализуем новую систему судей с инструментами HR-менеджмента, - перечислил он.

При этом Асанов подчеркнул, что слабым юристам дорога в суд с этого года закрыта.

- Большую роль играет Высший судебный совет. Нам всем, 16-ти его членам, важно обеспечить кадровую прочность. Приглашаем сильных юристов в сфере интеллектуального, монопольного, налогового, недропользования и других отраслей. Для них мы создали особые конкурсные условия. Также мы проводим мониторинг ошибок судей и внедряем единую судебную практику, - заключил председатель Верховного суда.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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