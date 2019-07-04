Токаев подписал закон, предусматривающий перенос сроков всеобщего декларирования

На первом этапе предполагается перенос срока всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования.

В частности, документ предусматривает изменение сроков внедрения всеобщего декларирования путем применения поэтапного внедрение. На первом этапе предполагается перенос срока всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года.

Кроме того, цель закона - является выработка концептуальных подходов по разделению регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком, ограничению рисков потребительского кредитования, внесение изменений по вопросам внедрения всеобщего декларирования, а также введения налоговой амнистии для физических лиц и списанию пени.

Закон также предусматривает создание новой финансовой госструктуры. Как пояснял ранее глава Нацбанка, финрегулятор намерен сконцентрироваться на своей основной цели - обеспечение стабильности цен с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивого развития страны и роста уровня жизни населения. Функции регулирования, развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в отдельный государственный орган, подотчетный непосредственно Президенту РК.

Предлагаемый ежегодный лимит расходов на новое агентство составит около 10 млрд тенге, в том числе текущие расходы с оплатой труда, административные расходы в размере 9 млрд тенге и капитальные расходы в 1 млрд тенге.

В вопросе разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком законопроектом предусмотрена передача функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей в отдельный уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК и финансируемый за счет средств бюджета.

Уполномоченному органу передаются функции регулирования и развития финансового рынка и защиты прав потребителей. Национальным банком будет осуществляться обеспечение стабильности цен, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и развитие платежных систем.

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