Заместителя акима арестовали в Актюбинской области

В должности замакима Мугалжарского района он работал всего полтора года.

Замакима Мугалжарского района Актюбинской области Галым Кобландин подозревается в даче взятки по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили в суде Актюбинской области, специализированный следственный суд Актобе удовлетворил ходатайство о содержании под стражей замакима Мугалжарского района Галыма Кобландина.

- Его подозревают в преступлении, предусмотренным по статье 28 (подстрекательство), также статье 367 УК РК "Дача взятки", то есть в даче взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций в группе лиц по предвательному сговору. Замакима арестовали на два месяца, - пояснили в облсуде.

Стоит отметить, что в должности замакима Мугалжарского района он работал всего полтора года. Курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения, спорта и социальной сферы.

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