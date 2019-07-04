Заместителя акима арестовали в Актюбинской области
В должности замакима Мугалжарского района он работал всего полтора года.
Фото : mugalzhar.aktobe.gov.kz4 июля 2019, 17:50
Замакима Мугалжарского района Актюбинской области Галым Кобландин подозревается в даче взятки по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Как сообщили в суде Актюбинской области, специализированный следственный суд Актобе удовлетворил ходатайство о содержании под стражей замакима Мугалжарского района Галыма Кобландина.
- Его подозревают в преступлении, предусмотренным по статье 28 (подстрекательство), также статье 367 УК РК "Дача взятки", то есть в даче взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций в группе лиц по предвательному сговору. Замакима арестовали на два месяца, - пояснили в облсуде.
Стоит отметить, что в должности замакима Мугалжарского района он работал всего полтора года. Курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения, спорта и социальной сферы.
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