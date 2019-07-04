ХК "Барыс" продлил контракт с Валерием Ореховым
В КХЛ 19-летний защитник провел 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков.
Фото : hcbarys.kz4 июля 2019, 18:06
Хоккейный клуб "Барыс" подписал новое соглашение с защитником сборной Казахстана Валерием Ореховым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Игрок подписал двусторонний контракт до 30 апреля 2021.
Орехов выступает в системе клуба с 2012-го года: за 7 лет уроженец Сатпаева прошел путь от детских команд ДЮСШ "Барыс", молодежной команды "Снежные Барсы" до игрока первой команды клуба.
В КХЛ 19-летний защитник провел 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков.
Выступал за сборную Казахстана на юношеском, молодежном и взрослом Чемпионатах мира.
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