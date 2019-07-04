ХК "Барыс" продлил контракт с Валерием Ореховым

В КХЛ 19-летний защитник провел 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков.

Хоккейный клуб "Барыс" подписал новое соглашение с защитником сборной Казахстана Валерием Ореховым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Игрок подписал двусторонний контракт до 30 апреля 2021.

Орехов выступает в системе клуба с 2012-го года: за 7 лет уроженец Сатпаева прошел путь от детских команд ДЮСШ "Барыс", молодежной команды "Снежные Барсы" до игрока первой команды клуба.

В КХЛ 19-летний защитник провел 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков.

Выступал за сборную Казахстана на юношеском, молодежном и взрослом Чемпионатах мира.

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