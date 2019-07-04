Министр прокомментировал информацию об утечке данных казахстанцев

Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или загрузить ее локально. Сейчас доступ к базе закрыт.

На прошлой неделе специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек, то есть все совершеннолетнее население страны, находилась в общем доступе сети интернет, сообщает Zakon.kz.

Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или загрузить ее локально.

- Данные в базе свежие и актуализированы около половины года назад. Точный период нахождения информации в общем доступе пока неизвестен, однако все ее содержимое уже успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Yandex. Обстоятельства утечки данных выясняются, - говорится в сообщении ЦАРКА.

Информация направлена в соответствующие органы. Специалисты ЦАРКА выражают надежду, что все в ближайшее время прояснится. Сейчас доступ к базе закрыт.

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев прокомментировал эту информацию на своей странице в Facebook, назвав случившееся серьезным вопросом.

- Поручил выяснить источник и причины. Правоохранительные органы уже этим занимаются. С развитием технологий, вопрос защиты доступа к персональным данным очень остро стоит перед всем мировым сообществом. Происходит множество случаев взлома тех или иных информационных систем, как коммерческих, так и государственных. Поэтому мы инициировали вопрос о наделении нашего Комитета функциями по защите персональных данных (по аналогии с Data Protection Agency в Европе), который будет проводить проверки владельцев информационных систем, в которых обрабатываются персональное данные, в том числе, по жалобам граждан, - пишет Аскар Жумагалиев.

Он также добавил, что меры по ужесточению ответственности за подобные инциденты будут приняты. Подобные действия принимаются во всем мире.

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