Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Новый аким Нур-Султана попросил не верить fake news

Так Алтай Кульгинов отреагировал на информацию, что акимат якобы закупает для него новое кресло.

Фото : uralskweek.kz4 июля 2019, 18:38

Алтай Кульгинов прокомментировал появившуюся информацию о закупке акиматом новой мебели, сообщает Zakon.kz.

По его словам, верить такой информации не следует. Ему сейчас не до кресел, работы выше крыши и большую часть времени он проводит в "поле", а не в кабинете.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты