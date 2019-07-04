Новый аким Нур-Султана попросил не верить fake news

Так Алтай Кульгинов отреагировал на информацию, что акимат якобы закупает для него новое кресло.

Алтай Кульгинов прокомментировал появившуюся информацию о закупке акиматом новой мебели, сообщает Zakon.kz.

По его словам, верить такой информации не следует. Ему сейчас не до кресел, работы выше крыши и большую часть времени он проводит в "поле", а не в кабинете.

Друзья!

Вчера в сетях бурно обсуждали приобретение "мной" нового кресла.

Мне сейчас не до кресел, работы выше крыши. Больше времени провожу на "поле" нежели в кабинете.

Прошу не верить fake news!



PS. Раб-ку акимата, пожелавшему обновить мебель,поручил отказаться от этой идеи. — Altay Kulginov (@AltayKulginov) 4 июля 2019 г.

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