Кадровые изменения произошли в акимате Акмолинской области

Распоряжением акима области новые должности получили Галымжан Кенжешович Абдыкалико и Азамат Есимович Капышев.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на аппаратном совещании ознакомил актив с рядом кадровых изменений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства назначен Галымжан Кенжешович Абдыкаликов.

Галимжан Абдыкаликов, 1964 года рождения, уроженец района Биржан сал Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт и университет им. Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 1985 году главным ветеринарным врачом совхоза "Мамайский" Енбекшильдерского района Кокчетавской области.

В 1988-1999 годы работал директором совхоза "Мәдениет", затем директором совхоза "Юрьевский" Щучинского района.

В 1999-2008 годы служил в органах налоговой, финансовой полиции и органах МВД РК.

В 2008-2018 годы занимал различные ответственные должности в ведомствах Управления делами Президента РК.

До настоящего назначения работал директором Государственного национального природного парка "Бурабай".

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем аппарата акима Акмолинской области назначен Азамат Есимович Капышев.

Азамат Капышев, 1978 года рождения, уроженец Зерендинского района Акмолинской области. Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК. Кандидат юридических наук.

В 2003-2011 годы работал в Аппарате Сената Парламента РК, затем в Аппарате Мажилиса Парламента РК, где занимал должность заведующего сектором отдела организационно-контрольной и кадровой работы.

В 2011-2017 годы был инспектором, затем заведующим сектора отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента РК, заведующим сектора Пресс-службы Президента РК.

В 2017-2018 годы работал заместителем акима Зерендинского района.

До настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Акмолинской области.

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