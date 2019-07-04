Авиакомпания пыталась скрыть инцидент с "кукурузником" в Кызылординской области

Комитетом гражданской авиации приостановлено действие Свидетельства выданное авиакомпании.

Действие лицензии на полеты ТОО "Авиакомпания "Дельта Юг" временно приостановили из-за сокрытия инцидента во время посадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

Как стало известно, 2 июля 2019 года самолет Ан-2 с регистрационным номером UP-А0199, принадлежащий ТОО "Авиакомпания "Дельта Юг", при выполнении авиационно-химических работ в селе Шаган Кызылординской области, после посадки совершил капотирование (с опрокидыванием на носовую часть самолета). Самолет повреждений не имеет, экипаж и пострадавших на земле нет.

- За сокрытие авиационного события до выяснения обстоятельств и проведения расследования, Комитетом гражданской авиации приостановлено действие Свидетельства на выполнение авиационных работ № KAZ-02/039 от 3 марта 2017 года, выданное ТОО "Авиакомпания "Дельта Юг", - говорится в сообщении.

Кроме того, отстранены от выполнения полетов командир Абдувалиев А.Т. и второй пилот Елеузизов А.Д., управлявшие самолетом Ан-2.

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