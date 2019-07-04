Токаев: Необходим переход системы подготовки кадров на новый уровень

Президент отдельно остановился на вопросах развития человеческого капитала в Казахстане.

В своем выступлении Глава государства отметил, что Казахстан успешно реализует План нации по реализации Пяти институциональных реформ, Стратегический план развития до 2025 года, воплощает в жизнь масштабные инфраструктурные и индустриальные программы, инициированные Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

– Мы взяли ориентир на внедрение стандартов качества жизни стран ОЭСР. Последовательно совершенствуем наше законодательство в сфере налогов, предпринимательства, интеллектуальной собственности, финансов. Казахстан создал уникальный для постсоветского пространства институт – Международный финансовый центр "Астана". Тем самым Казахстан поступательно движется к своей цели – вхождению в число 30 передовых стран мира, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что происходящие в мире процессы напрямую влияют на экономику нашей страны. В выступлении были обозначены ключевые факторы, влияющие на глобальное экономическое развитие, в числе которых Четвертая промышленная революция, текущая нестабильность геополитических и торгово-экономических отношений.

– Автоматизация и цифровизация настолько снизили значимость стоимости рабочей силы, что те страны, которые использовали дешевизну рабочих рук в качестве ресурса для экономического роста, уже столкнулись с серьезными проблемами в своем развитии. На данном этапе резко возрастает роль человеческого капитала, особенно образования. Поэтому именно инвестиции в человеческий капитал способствуют прогрессу страны и росту благосостояния общества, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах развития человеческого капитала в Казахстане. По его словам, основными задачами на данном этапе являются переход системы подготовки кадров на качественно новый уровень, сокращение разрыва между качеством подготовки кадров и спросом на рынке труда.

Глава государства акцентировал внимание на конкретных мерах необходимых для реализации этих задач. В частности, необходимо модернизировать систему профтехобразования, усилить связь высшего образования с предприятиями и бизнесом. Президент подчеркнул, что Совет иностранных инвесторов может внести свою лепту в совершенствование системы высшего образования, налаживание академических контактов с зарубежными вузами.

– Люди – главное богатство любой компании. Поэтому важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудникам. Это ключевой элемент социальной ответственности. Это касается как отечественных, так и компаний с иностранным участием. Справедливое распределение национального дохода – ключевая задача любого государства, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства рассказал присутствующим, что в настоящее время Правительством разрабатывается новая Государственная программа развития образования и науки, которую необходимо широко обсудить с общественностью, в том числе с работодателями и инвесторами.

В завершение Президент Казахстана предложил следующее пленарное заседание Совета посвятить вопросу развития несырьевого экспорта.

В ходе заседания также выступили министр иностранных дел Б. Атамкулов, министр образования и науки А. Аймагамбетов, председатель Верховного суда Ж. Асанов, президент Европейского банка реконструкции и развития С. Чакрабарти, председатель правления ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" А. Прейманис.

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