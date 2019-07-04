17 казахстанских судей освобождены от должностей

Еще 34 судьи получили рекомендации об освобождении от занимаемых должностей по различным основаниям.

3 июля 2019 года под руководством Председателя Высшего Судебного Совета Донакова Т.С. состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аппарат Высшего Судебного Совета РК.

По итогам заседания Советом дано согласие на упразднение пяти военных судов гарнизонов (Актауского, Карагандинского, Костанайского, Талдыкорганского, Усть-Каменогорского) и перераспределение штатной численности судей некоторых местных судов.

Вместе с тем, Советом рекомендована кандидатура для назначения на должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда.

Также 34 судьи получили рекомендации об освобождении от занимаемых должностей по различным основаниям. 17 из них остались судьями и будут назначены на другие судейские должности.

Наряду с этим, рассмотрено 6 жалоб судей на решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде и решения Судебного жюри. По итогам рассмотрения жалобы 2 судей признаны обоснованными, а решения вышеуказанных органов в отношении оставшихся 4 судей оставлены без изменения.

На заседании Совета подведены итоги конкурса на занятие вакантных судейских должностей, объявленного 21 декабря 2018 года. По его результатам на занятие вакантных должностей рекомендованы 103 кандидата. Из них 31 человек впервые станут судьями.

По итогам заседания Советом также приняты соответствующие решения и рекомендации.

Более подробная информация о решениях, принятых ВСС, будет размещена на сайте Совета.

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